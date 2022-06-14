С началом полномасштабной войны в Украине, которую развязала РФ, многие звезды нашего шоу-бизнеса решили покинуть страну. Есть и те, кто случайно в это время оказался за границей.

О возможном вторжении РФ говорили с начала января, однако не все верили в то, что это произойдет на самом деле, поэтому большинство селебрити происходящие события 24 февраля застали врасплох.

Где украинские звезды пересиживают войну — в материале.

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Певица Тина Кароль с началом полномасштабного вторжения уехала в Польшу, где на девятый день войны вышла на митинг. Сейчас артистка ездит по странам и выступает на благотворительных концертах в поддержку Украины.

Так, она была в Литве, Японии, Франции, Германии и других странах мира.

Уехала из нашей страны вместе с детьми и исполнительница Джамала к сестре в Стамбул, где оставила сыновей. Сама артистка ездит по Европе с целью сбора денег для ВСУ.

Так, например, она была в Польше, Германии, Литве, Грузии, Нидерландах и других странах.

В Испании до начала полномасштабного вторжения оказалась певица Настя Каменских вместе с супругом, музыкальным продюсером Потапом.

Артистка также принимает участие в благотворительных концертах для Украины в странах Европы. Вместе с мужем они ведут активную информационную войну.

Уехала за границу и исполнительница Ольга Полякова к подруге во Францию. Звезда также не стоит в стороне и ведет войну на своем фронте — выступает на концертах, дает интервью и публикует информационные посты в Instagram.

Спустя 4,5 недели полномасштабной войны уехала и телеведущая Маша Ефросинина. Вместе с детьми она отправилась в Германию.

Артистка собирает деньги на помощь Украине в рамках своих благотворительных проектов. Не скрывает того, что хочет вернуться домой в Киев, однако муж убедил ее оставаться пока что за границей.

На съемки в Бельгию уехала актриса Ксения Мишина. Сейчас она находится с сыном в Польше, куда приехала совсем недавно. Вместе с другими актерами Мишина помогает ВСУ, например — принимает участие в благотворительном аукционе.

В Нидерланды с сыном и дочерью отправилась певица Слава Каминская. Звезда неоднократно говорила, что если бы не война, то она бы не выехала из Украины по своей воле. К тому же, у нее дети, чья безопасность ей безусловно важна.

Стоит отметить, что Каминская назвала Нидерланды — “страной деградации”. За границей исполнительница не принимает участие в благотворительных концертах или митингах.