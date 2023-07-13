Певец Виталий Козловский рассказал, что его обучение боевой подготовке подходит к концу.

В Instagram артист обнародовал новое фото в форме, отметив, что на полигоне основа всего — дисциплина.

— Подъем в 6:00, отбой в 22:00. Если ночью тревога — идем в укрытие. Безопасность важна! Целый день — изнурительные тренировки. В воскресенье есть возможность немного отдохнуть, восстановить силы, — поделился он.

Добавляет, в его взводе 14 человек из разных уголков Украины и из разных профессий. Несмотря на это, все они похожи и едины в порыве защищать родную Украину.

— Когда есть большая мотивация, тогда есть и силы. Даже тогда, когда их нет, — подчеркнул Козловский.

Ранее Виталий Козловский показывал, в каких условиях проходит обучение в армии, а именно — свой быт. Так, певец обнародовал кадры, на которых показал их палатку и четырехлапых любимцев. Также можно было заметить антенну спутниковой связи Starlink.