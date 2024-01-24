Экс-участница группы Yuko и певица Юлия Юрина, которая в слезах отреагировала на инициативу относительно множественного гражданства, заявила, что это ее не касается. Уроженка РФ пообщалась с юристами, которые ей все разложили по полочкам.
Юлия Юрина хочет отказаться от российского гражданства в пользу украинского
По словам Юлии, ее успокоили юристы, поскольку ее цель — не иметь множественное гражданство, а отказаться от российского в пользу украинского.
— На самом деле это закон о двойном гражданстве для граждан Украины, которые могут получить это, кроме граждан России. И это меня вообще не касается, поскольку моя цель — отказаться от российского гражданства и получить украинское. Мне не нужно двойное. Плюс я год назад подала свои документы, они должны уже где-то лежать в Офисе президента и ждать своей подписи, — отметила Юлия.
Она добавила, что сдала все необходимые экзамены, в том числе и языковой — на 95 из 100 баллов.
Напомним, Юлия Юрина сообщила, что не может получить гражданство Украины на протяжении многих лет. Эмоциональную речь она обнародовала после того, как президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законодательную инициативу по множественному гражданству.
Очевидно, на эмоциях Юлия не так поняла законопроект, а потому подумала, что вообще не сможет стать гражданкой Украины. Тогда же Юрина сказала, что у нее заканчивается срок действия вида на постоянное жительство и, если ее депортируют в РФ, то там ей светит тюрьма.
Артистка живет в нашей стране уже 12 лет и полностью ощущает ее своей, а себя — украинкой. Певица занимается традиционной культурой и ее продвижением.
Фото: Юлия Юрина