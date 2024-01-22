Певица Юлия Юрина, которая является экс-участницей группы Yuko, эмоционально отреагировала на инициативу президента Владимира Зеленского по множественному гражданству.

Юлия Юрина в слезах сообщила, что не может получить гражданство Украины 12 лет

22 января, в День Соборности Украины, президент Владимир Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законодательную инициативу по множественному гражданству. Так, документ позволит иметь гражданство нашей страны всем этническим украинцам и их потомкам из разных стран мира, кроме РФ, что довело до слез Юлию Юрину, ведь она является уроженкой Анапы.

В Instagram-stories Юлия эмоционально отреагировала на такую инициативу. Артистка уже 12 лет в ожидании гражданства Украины, однако теперь не знает, что будет дальше.

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— После таких новостей у меня опускаются руки, хочется рыдать и я не знаю, что еще нужно сделать, чтобы мне дали гражданство. 12 лет. Плодотворная работа, продвижение культуры и развитие. Это какой-то сюр, если честно. Куда обращаться, кому писать, я не знаю, — отметила Юрина.

Певица добавила, что живет в Украине 12 лет, занимается традиционной культурой, ее продвижением и создает альбомы на нашем языке. А потому ожидает гражданства на протяжении всего этого времени.

В слезах девушка заявила, что ей уже нет пути на телевидение или радио, она невыездная и ничего не может сделать для того, чтобы продвигать украинскую культуру за границей.

— Через год у меня закончится срок действия российских документов, которые я не смогу возобновить. В России меня посадят за всю деятельность и высказывания. Что делать, когда закончится срок действия вида на постоянное жительство? Как мне работать дальше, если юридически мой вид уже не считается документом? — задалась вопросом Юлия.

Юлия Юрина родилась на Кубани в России. В 2012 году она переехала в Киев, где поступила в университет и постепенно начинала свою карьеру. В 2016 году появилась группа Yuko, солисткой в которой была певица. Их творчество соединяло фольклор и современную музыку.

Также коллектив брал участие в Нацотборе на Евровидение 2019, борясь за право представлять Украину на конкурсе.

Артистка с детства интересовалась украинской культурой. Певица сразу же осудила действия РФ, также она заявила, что чувствует себя украинкой и хочет быть ею не только сознательно, но и по паспорту.

Фото: Юлия Юрина