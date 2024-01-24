Ексучасниця гурту Yuko і співачка Юлія Юріна, яка в сльозах відреагувала на ініціативу щодо множинного громадянства, заявила, що це її не стосується. Уродженка РФ поспілкувалася з юристами, які їй усе розклали по поличках.

Юлія Юріна хоче відмовитися від російського громадянства на користь українського

За словами Юлії, її заспокоїли юристи, оскільки її мета — не мати множинне громадянство, а відмовитися від російського на користь українського.

– Насправді це закон про подвійне громадянство для громадян України, які можуть отримати це, крім громадян Росії. І це мене взагалі не стосується, оскільки моя мета — відмовитися від російського громадянства й отримати українське. Мені не потрібно подвійне. Плюс я рік тому подала свої документи, вони мають уже десь лежати в Офісі президента і чекати свого підпису, – зазначила Юлія.

Вона додала, що склала всі необхідні іспити, зокрема й мовний – на 95 зі 100 балів.

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Нагадаємо, Юлія Юріна повідомила, що не може отримати громадянство України протягом багатьох років. Емоційну промову вона оприлюднила після того, як президент Володимир Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законодавчу ініціативу щодо множинного громадянства.

Очевидно, на емоціях Юлія не так зрозуміла законопроєкт, а тому подумала, що взагалі не зможе стати громадянкою України. Тоді ж Юріна сказала, що в неї закінчується термін дії посвідки на постійне проживання і, якщо її депортують до РФ, то там їй світить в’язниця.

Артистка живе в нашій країні вже 12 років і повністю відчуває її своєю, а себе — українкою. Співачка займається традиційною культурою та її просуванням.

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Фото: Юлія Юріна