Вы арестованы: Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников фотографией с патрульными полицейскими.
Артистка показала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится патрульный.
— Это патрульная полиции моды. Вы арестованы, — пошутила Надя Дорофеева, подписав фото.
Однако певица так и не рассказала, что именно случилось. Возможно копы просто попросили автограф. Однако это никак не помешало ее подписчицам в комментариях выдвинуть свои варианты развития событий.
Что пишут пользователи сети:
- Пришлось автограф оставить.
- Предъявите ваши бирки на одежде.
- У вас есть один телефонный звонок своему стилисту.
- Штраф?
- Муж одежду выбирал этот раз?
- Вы арестованы за перебор сексуальности!
- Вы оштрафованы на поход в бутик.
- Полиция и Дорофеева — это вау.
- Они просто на концерт не успели, решили хоть как-то увидеть.
- А не надо рубашку вместе с подштанниками одевать.