Вы арестованы: Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников фотографией с патрульными полицейскими.

Артистка показала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится патрульный.

— Это патрульная полиции моды. Вы арестованы, — пошутила Надя Дорофеева, подписав фото.

Однако певица так и не рассказала, что именно случилось. Возможно копы просто попросили автограф. Однако это никак не помешало ее подписчицам в комментариях выдвинуть свои варианты развития событий.

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