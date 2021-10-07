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Вы арестованы: Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными

7 октября 2021, 14:53 Євгенія Шапоренко
Вы арестованы: Дорофеева заинтриговала фотографией с патрульными

Популярная украинская певица Надя Дорофеева заинтриговала поклонников фотографией с патрульными полицейскими.

Артистка показала снимки, на которых стоит возле автомобиля полиции, а рядом с ней находится патрульный.

— Это патрульная полиции моды. Вы арестованы, — пошутила Надя Дорофеева, подписав фото.

Однако певица так и не рассказала, что именно случилось. Возможно копы просто попросили автограф. Однако это никак не помешало ее подписчицам в комментариях выдвинуть свои варианты развития событий.

Что пишут пользователи сети:

  • Пришлось автограф оставить.
  • Предъявите ваши бирки на одежде.
  • У вас есть один телефонный звонок своему стилисту.
  • Штраф?
  • Муж одежду выбирал этот раз?
  • Вы арестованы за перебор сексуальности!
  • Вы оштрафованы на поход в бутик.
  • Полиция и Дорофеева — это вау.
  • Они просто на концерт не успели, решили хоть как-то увидеть.
  • А не надо рубашку вместе с подштанниками одевать.
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Теги
Надя Дорофєєва , Патрульна поліція
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