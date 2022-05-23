Глава Государственного агентства по вопросам кино Марина Кудерчук рассказала об украинском кино в Каннах и выступлении российского режиссера Серебренникова.

По словам Марины, она обращалась к организаторам мероприятия по вопросу исключения Серебренникова, однако официального ответа так и не получила.

— В кулуарах есть высказывания о том, что наше давление на их выбор им неприятно, потому что они независимая организация и имеют право решать, кого допускать и кому давать слово. Они считают, что это площадка для выражения разных видений. Когда Серебренников говорит, что ему жаль российских солдат, мне больно и невыносимо за этим наблюдать, – сказала она.

Марина отметила, что украинскую делегацию в Каннах встретили очень тепло.

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— Каждый день у нас по несколько встреч с разными ассоциациями мира, представителями продакшенов, моими коллегами. Все очень тепло принимают Украину, нас поддерживают, приглашают к сотрудничеству, и слова Серебренникова никто не воспринимает с пониманием. Мы готовы пригласить и организаторов, и того же режиссера, которому жаль российских солдат, посмотреть, что происходит у нас в Украине. Такие зверства в цивилизованном XXI веке неприемлемы. Мы не понимаем, почему такая лояльность к российскому режиссеру, — сказала она.

Кроме того, представители мирового киносообщества приглашают украинцев к сотрудничеству, поскольку поддерживают производство украинского кино.

– Несколько украинских фильмов на завершающей стадии получили помощь. Рамочные соглашения, меморандумы уже есть и сейчас их больше. К примеру, тот же Евримаж пошли на уступки. В этом году мы не платим взнос, но наши сценаристы могут участвовать в их конкурсах. Новых соглашений по конпродукции на сегодняшний день еще нет, но предварительные договоренности уже есть, — рассказала глава Государственного агентства по вопросам кино.

Марина добавила, что в настоящее время в Украине приостановлена ​​съемка художественных проектов, однако продолжается работа над документальным кино.