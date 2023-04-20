Казахстанский рэпер Jah Khalib публично “переобулся” после того, как ему стали отменять концерты в России. В стране-агрессоре посчитали, что у музыканта проукраинская позиция, однако он поспешил ее оправдать.

После начала полномасштабной войны Jah Khalib находился в Киеве вместе со своей беременной женой-украинкой. Тогда он выразил восхищение народу нашей страны, поскольку видел все собственными глазами и прятался в бомбоубежище от российских ракет. Более того, украинцы и помогли ему с избранницей эвакуироваться в Казахстан.

Очевидно, деньги не пахнут, а потому сейчас Jah Khalib в Instagram заявил, что всегда хорошо относился к народу РФ. Сделал он это после того, как его концерты в Москве и Санкт-Петербурге, запланированные на 2023 год, отменили.

— Почти вся моя команда — граждане России и проживают в России. Большая часть моих слушателей живет в России. Я всегда прилетаю в Россию с благими намерениями, с удовольствием даю концерты, интервью и выступаю на радио, что явно демонстрирует мое хорошее отношение к народам России, — заявил предатель.

Украинские поклонники Jah Khalib не стали скрывать своего разочарования в нем, как и волну гнева, которая раздалась в комментариях под циничным постом рэпера. Стоит отметить то, что его соотечественники тоже там отметились, подчеркнув, что мужчина должен держать первое слово.

Почему вы были в Киеве? Случайно не потому что ваша жена украинка? А в бомбоубежище были не потому что ракеты с той самой России летели? Вы выбрали славу и деньги.

Главное денег заработать. Кошмар.

Дно пробито окончательно , чего не сделаешь ради денег.

Хорошо, что теперь вы показали свое лицо. Большую часть аудитории Украины ,которая вас приняла, вы потеряли, надеюсь и друзей тоже.

На двух стульях не усидеть! Разочарование.

Людей без позиции никто не любит, ваша ясна. Придется ответить своей дочери, в которой течет наполовину украинская кровь и которая в утробе матери пережила бомбардировки от ваших россиян на вопрос: — Почему ты, папа, выбрал деньги, а не честь и совесть?

Нет слов. Украинцы помогли вам убежать от российских ракет. А вы — я люблю русских людей и люблю Россию. Звучит как парадокс и биполярное расстройство, — пишут пользователи сети.

Кроме того, еще в 2019 году Jah Khalib переехал жить в Киев из Москвы. Тогда артист говорил, что ему в Украине комфортно и он испытывает теплые чувства к нашей стране.

Он даже успел записать песни с некоторыми украинскими исполнителями, в том числе и дуэт с Джамалой на песню Кохаю.