Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила свой первый сольный альбом Имя твое.

Новая работа артистка насчитывает семь треков. Среди них уже знакомая поклонникам композиция Имя твое, в основе которой лежит история о любви длиной в жизнь.

– 7 песен, 7 историй, 7 музыкальных драм, – написала Слава Каминская.

В комментариях поклонники забросали звезду и ее новый альбом комплиментами.

Альбом на повторе, до мурашек!

Скачал все треки. Альбом – пушка! Слава, вы прекрасны!

Крутой альбом!

Какой голос, мелодии, тексты! Ну а то, что все песни в разных тональностях, это вообще настоящее удовольствие от прослушивания.

Слава, слишком хитовый альбом получился! На высоте!

Круто! Спасибо за ваш труд!

Невероятная работа!

Альбом – пушка! Слова и лирика неделимы!

Просто нет слов! Каждая песня до глубины души! – пишут в комментариях.

Ранее Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом. В Instagram артистка опубликовала фото, под которым оставила неоднозначное послание.

По словам Славы, решение уйти – это миллиарды мыслей и сомнений. Однако артистка подчеркнула, что закрывает за собой дверь тогда, когда ей больше нечего сказать даже в скважину.