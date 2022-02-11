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Семь историй и музыкальных драм: Слава Каминская выпустила сольный альбом

11 февраля 2022, 10:10
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Слава Каминская
Источник: Слава Каминская

Украинская певица и экс-солистка группы НеАнгелы Слава Каминская представила свой первый сольный альбом Имя твое.

Новая работа артистка насчитывает семь треков. Среди них уже знакомая поклонникам композиция Имя твое, в основе которой лежит история о любви длиной в жизнь.

– 7 песен, 7 историй, 7 музыкальных драм, – написала Слава Каминская.

В комментариях поклонники забросали звезду и ее новый альбом комплиментами.

  • Альбом на повторе, до мурашек!
  • Скачал все треки. Альбом – пушка! Слава, вы прекрасны!
  • Крутой альбом!
  • Какой голос, мелодии, тексты! Ну а то, что все песни в разных тональностях, это вообще настоящее удовольствие от прослушивания.
  • Слава, слишком хитовый альбом получился! На высоте!
  • Круто! Спасибо за ваш труд!
  • Невероятная работа!
  • Альбом – пушка! Слова и лирика неделимы!
  • Просто нет слов! Каждая песня до глубины души! – пишут в комментариях.

Ранее Слава Каминская намекнула на расставание с бойфрендом. В Instagram артистка опубликовала фото, под которым оставила неоднозначное послание.

По словам Славы, решение уйти – это миллиарды мыслей и сомнений. Однако артистка подчеркнула, что закрывает за собой дверь тогда, когда ей больше нечего сказать даже в скважину.

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Слава з НеАнгелів
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