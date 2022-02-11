Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала свій перший сольний альбом Имя твое.

Нова робота артистка налічує сім треків. Серед них є вже знайома шанувальникам композиція Имя твое, в основі якої лежить історія про кохання довжиною в життя.

– 7 пісень, 7 історій, 7 музичних драм, – написала Слава Камінська.

У коментарях шанувальники закидали зірку та її новий альбом компліментами.

Альбом на повторі, до мурашок!

Скачав всі треки. Альбом – пушка! Слава, ви прекрасні!

Крутий альбом!

Який голос, мелодії, тексти! Ну а те, що всі пісні у різних тональностях, це взагалі справжнє задоволення від прослуховування.

Слава, занадто хітовий альбом вийшов! На висоті!

Круто! Дуже дякуємо за вашу працю!

Неймовірна робота!

Альбом – пушка! Слова та лірика неподільні!

Просто немає слів! Кожна пісня до глубини душі! – пишуть у коментарях.

Раніше Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом. В Instagram артистка опублікувала фото, під яким залишила неоднозначне послання.

За словами Слави, рішення піти — це мільярди думок і сумнівів. Проте артистка наголосила, що зачиняє за собою двері тоді, коли їй більше нічого сказати навіть у замкову шпарину.