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Сім історій та музичних драм: Слава Камінська випустила сольний альбом

11 Лютого 2022, 10:10
Валентина Чорна редакторка розділу Lifestyle
Слава Каминская
Джерело: Слава Камінська

Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала свій перший сольний альбом Имя твое.

Нова робота артистка налічує сім треків. Серед них є вже знайома шанувальникам композиція Имя твое, в основі якої лежить історія про кохання довжиною в життя.

– 7 пісень, 7 історій, 7 музичних драм, – написала Слава Камінська.

У коментарях шанувальники закидали зірку та її новий альбом компліментами.

  • Альбом на повторі, до мурашок!
  • Скачав всі треки. Альбом – пушка! Слава, ви прекрасні!
  • Крутий альбом!
  • Який голос, мелодії, тексти! Ну а те, що всі пісні у різних тональностях, це взагалі справжнє задоволення від прослуховування.
  • Слава, занадто хітовий альбом вийшов! На висоті!
  • Круто! Дуже дякуємо за вашу працю!
  • Неймовірна робота!
  • Альбом – пушка! Слова та лірика неподільні!
  • Просто немає слів! Кожна пісня до глубини душі! – пишуть у коментарях.

Раніше Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом. В Instagram артистка опублікувала фото, під яким залишила неоднозначне послання.

За словами Слави, рішення піти — це мільярди думок і сумнівів. Проте артистка наголосила, що зачиняє за собою двері тоді, коли їй більше нічого сказати навіть у замкову шпарину.

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Слава з НеАнгелів
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