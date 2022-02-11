Українська співачка та екс-солістка гурту НеАнгели Слава Камінська презентувала свій перший сольний альбом Имя твое.
Нова робота артистка налічує сім треків. Серед них є вже знайома шанувальникам композиція Имя твое, в основі якої лежить історія про кохання довжиною в життя.
– 7 пісень, 7 історій, 7 музичних драм, – написала Слава Камінська.
У коментарях шанувальники закидали зірку та її новий альбом компліментами.
- Альбом на повторі, до мурашок!
- Скачав всі треки. Альбом – пушка! Слава, ви прекрасні!
- Крутий альбом!
- Який голос, мелодії, тексти! Ну а те, що всі пісні у різних тональностях, це взагалі справжнє задоволення від прослуховування.
- Слава, занадто хітовий альбом вийшов! На висоті!
- Круто! Дуже дякуємо за вашу працю!
- Неймовірна робота!
- Альбом – пушка! Слова та лірика неподільні!
- Просто немає слів! Кожна пісня до глубини душі! – пишуть у коментарях.
Раніше Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом. В Instagram артистка опублікувала фото, під яким залишила неоднозначне послання.
За словами Слави, рішення піти — це мільярди думок і сумнівів. Проте артистка наголосила, що зачиняє за собою двері тоді, коли їй більше нічого сказати навіть у замкову шпарину.