Люблю та відпускаю: Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом

Українська співачка Слава Камінська, яка є екссолісткою гурту НеАнгели, натякнула на розставання з бойфрендом.

В Instagram Слава опублікувала неоднозначний пост, текст у якому супроводила знімком у чорному вбранні з вирізом на грудях. Образ Камінська доповнила капелюшком, який прикрашений стразами.

Під знімком артистка залишила послання, в якому натякнула на розставання з коханим.

– Якби мені вистачило слабкості продовжувати з’ясовувати з тобою стосунки, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали, – зауважила Слава.

За її словами, рішення піти – це мільярди думок і сумнівів. Проте артистка наголосила, що зачиняє за собою двері тоді, коли їй більше нічого сказати навіть у замкову шпарину.

– Я люблю тебе та відпускаю. І бажаю собі гарного нового шляху, – підсумувала Камінська.

Підписники Камінської здивовані та гадають, що все-таки сталося, проте залишають втішні слова. Дехто взагалі припускає, що публікація адресована колишній колезі по дуету НеАнгели Вікторії.

Чекаю на пояснювальну бригаду.

Все буде добре, потрібно трохи почекати.

Ну інтриганка.

Це ти Вікторії?

Це про кого?

Хочеться побажати щиро Славі жіночого щастя!

Хотілося б дізнатися, кому адресовано.

Так це для Віки послання.

Парадокс – вона любить, а її ні, – пишуть у коментарях Камінської.

Нагадаємо, влітку 2019 року Слава розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським. Закохані прожили в шлюбі п’ять років і виховують двох дітей, заради яких зберігають дружні стосунки – сина Леонарда та доньку Лауру.

Відтоді Камінська ретельно приховує особисте життя. Вона інтригує неоднозначними знімками та посланнями, проте всієї правди не розповідає.