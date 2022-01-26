Люблю та відпускаю: Слава Камінська натякнула на розставання з бойфрендом

Українська співачка Слава Камінська, яка є екссолісткою гурту НеАнгели, натякнула на розставання з бойфрендом.
В Instagram Слава опублікувала неоднозначний пост, текст у якому супроводила знімком у чорному вбранні з вирізом на грудях. Образ Камінська доповнила капелюшком, який прикрашений стразами.
Під знімком артистка залишила послання, в якому натякнула на розставання з коханим.
– Якби мені вистачило слабкості продовжувати з’ясовувати з тобою стосунки, я написала б багатотомний твір без ілюстрацій. Але я не йду двічі, не йду, щоб повернутися, не йду, щоб мене повертали, – зауважила Слава.
За її словами, рішення піти – це мільярди думок і сумнівів. Проте артистка наголосила, що зачиняє за собою двері тоді, коли їй більше нічого сказати навіть у замкову шпарину.
– Я люблю тебе та відпускаю. І бажаю собі гарного нового шляху, – підсумувала Камінська.
Підписники Камінської здивовані та гадають, що все-таки сталося, проте залишають втішні слова. Дехто взагалі припускає, що публікація адресована колишній колезі по дуету НеАнгели Вікторії.
- Чекаю на пояснювальну бригаду.
- Все буде добре, потрібно трохи почекати.
- Ну інтриганка.
- Це ти Вікторії?
- Це про кого?
- Хочеться побажати щиро Славі жіночого щастя!
- Хотілося б дізнатися, кому адресовано.
- Так це для Віки послання.
- Парадокс – вона любить, а її ні, – пишуть у коментарях Камінської.
Нагадаємо, влітку 2019 року Слава розлучилася зі своїм чоловіком Едгаром Камінським. Закохані прожили в шлюбі п’ять років і виховують двох дітей, заради яких зберігають дружні стосунки – сина Леонарда та доньку Лауру.
Відтоді Камінська ретельно приховує особисте життя. Вона інтригує неоднозначними знімками та посланнями, проте всієї правди не розповідає.