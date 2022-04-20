Преклоняюсь перед героизмом украинцев: Кикабидзе о войне, Путине и Канделаки

Грузинский певец и актер Вахтанг Кикабидзе заявил, что преклоняется перед героизмом украинцев. Также он отметил, что, если кремлевский лидер владимир Путин буден наказан своими же, если не выиграет эту войну.

Об это он рассказал в интервью Рамине Эсхакзай в программе Ходят слухи.

По его словам, Путин хочет быть героем для своей страны. Однако в итоге он ее только погубил.

— Он хочет домой вернуться героем. Потому что если он вернется не как герой, его могут свои же и наказать. Но одно 100% могу сказать: что он свою страну погубил. Есть люди, у которых нет друзей, нет семей, которые не любят родину. Вот он – родину не любит. Когда он выступает, его нужно слушать, у него проскальзывают такие фразы. Зная, что было здесь, в Грузии, в 2008 году, я сказал: или Украина будет, или какая-то страна Балтии. Но больше Украина, потому что цель – в НАТО. Я даже сыну сказал: Видишь, что я говорил, все так и происходит, — резюмировал актер.

Кроме того, Кикабидзе отметил, что его поражает героизм украинцев в этой войне.

— Он был уверен, что все выйдут с флагами, будут его встречать в Мариуполе и Харькове. Я хочу сейчас сказать украинцам, что преклоняюсь перед их героизмом. Перед гражданами Украины, правительством, Зеленским, — отметил Вахтанг Кикабидзе.

Рамину спросила, удивлен ли Какибидзе поведением Канделаки, которая за происхождением грузинка, но почему-то прикидывается россиянкой и яростно поддерживает войну против Украины.

На что певец намекнул, что у Канделаки беда с мозгами, мол, именно они отвечают за гражданскую позицию.

— Для меня это не было сюрпризом, потому что их давно знаю. Знаете в чем дело? У человека все идет с мозгов. Мозги ему диктуют, что он должен быть гражданином своей родины. Моя жена всегда мне говорила: У тебя все наоборот. У тебя на первом месте родина, на втором — друзья, на третьем — семья. А я говорю, что меня так мама воспитала, — отметил артист.