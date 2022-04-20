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Схиляюся перед героїзмом українців: Кікабідзе про війну, Путіна та Канделакі

20 Квітня 2022, 20:27
Євгенія Шапоренко журналістка розділу Lifestyle
Схиляюся перед героїзмом українців: Кікабідзе про війну, Путіна та Канделакі

Грузинський співак та актор Вахтанг Кікабідзе заявив, що схиляється перед героїзмом українців. Також він зазначив, що кремлівський лідер Володимир Путін буде покараний своїми ж, якщо не виграє цю війну.

Про це він розповів в інтерв’ю Раміні Есхакзай у програмі Ходять чутки.

За його словами, Путін хоче бути героєм своєї країни. Однак у результаті він її лише занапастив.

– Він хоче додому повернутись героєм. Бо якщо він повернеться не як герой, його можуть свої ж покарати. Але одне 100% можу сказати, що він свою країну занапастив. Є люди, які не мають друзів, не мають сімей, які не люблять батьківщину. Ось він – батьківщину не любить. Коли він виступає, його треба слухати, у нього прослизають такі фрази. Знаючи, що було тут, у Грузії у 2008 році, я казав: чи Україна буде, чи якась країна Балтії. Але більше Україна, бо ціль – у НАТО. Я навіть синові сказав: Бачиш, що я казав, то все так і відбувається, – резюмував актор.

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Крім того, Кікабідзе зазначив, що його вражає героїзм українців у цій війні.

– Він був упевнений, що всі вийдуть із прапорами, його зустрічатимуть у Маріуполі та Харкові. Я хочу зараз сказати українцям, що схиляюся перед їхнім героїзмом. Перед громадянами України, урядом, Зеленським, – зазначив Вахтанг Кікабідзе.

Раміна запитала, чи здивований Какібідзе поведінкою Канделакі, яка за походженням грузинка, але чомусь прикидається росіянкою та люто підтримує війну проти України.

На що співак натякнув, що у Канделакі лихо з мізками, бо, мовляв, саме вони відповідають за громадянську позицію.

– Для мене це не було сюрпризом, бо я їх давно знаю. Знаєте у чому річ? У людини все йде з мізків. Мізки їй диктують, що вона має бути громадянином своєї батьківщини. Моя дружина завжди мені говорила: У тебе все навпаки. У тебе на першому місці батьківщина, на другому – друзі, на третьому – сім’я. А я говорю, що мене так мама виховала, – зазначив артист.

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Теги
Війна в Україні, Грузія
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