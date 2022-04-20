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Какая страна, такая и элита: Эктор Хименес-Брав о звездах из РФ

20 апреля 2022, 12:32
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Какая страна, такая и элита: Эктор Хименес-Брав о звездах из РФ
Источник: Эктор Хименес-Браво

Шеф-повар колумбийского происхождения Эктор Хименес-Браво высказался о российских звездах, которые замалчивают войну в Украине.

В Instagram Эктор обнародовал фото, на котором изображен Николай Басков, Филипп Киркоров, Баста и другие артисты, поддерживающие или замалчивающие действия президента РФ Владимира Путина.

Шеф-повар сказал, что узнаваемость — ответственность и если ты звезда, значит и лидер мнения.

— Во все века в государствах были так называемые элиты. Ученые, писатели, политики, философы, музыканты. В наше время, в этот список добавляется каждый, у кого есть аудитория в Instagram, YouTube и другое. Что случилось с элитой русского народа? Бояться или не хватает мозгов понять? — написал Эктор.

Хименес-Браво разделил российских звезд на три вида.

— Первые — трусы, которые прогнулись под власть. Они понимают весь ужас, но молчат. Во всех странах мира власть — народ. Украина в 2014 году это показала на Майдане. Можете посмотреть документальное кино на Netflix. Только в совке власть — это сборище сумасшедших дедов, которые бояться зайти в кабинет к Путину. И звезды, которые имея большие доходы, боятся выехать из фашистской страны и говорить правду, — сказал шеф-повар.

Второй вид звезд, по словам Эктора, это те, кто публично поддерживает войну. Третий — те, кто не имеют мудрости и мозгов понять, что происходит, поскольку они пропитаны пропагандой.

По словам шеф-повара, все три вида объединяет одно — они все будут изгоями и уже являются ими.

—  Элитам нельзя молчать. Они должны объяснить людям, что нападать на чужую страну, бомбить города, насиловать и убивать мирных жителей — это полное дно цивилизации. Это скотство… Какая страна, такая и элита..,  отметил он.

Вспомнил Эктор и тех, кто не побоялся высказаться против войны, за что поблагодарил их.

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