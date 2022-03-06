Тину Канделаки объявят в международный розыск

Украина инициирует объявление российской телеведущей Тины Канделаки в международный розыск из-за открытой поддержки российского вторжения.

Прокуроры, проанализировав контент Telegram-канала, принадлежащего вам, крайне удивились — вы являетесь одним из ключевых “распространителей” идей и лозунгов кремлевской военной машины. Вы, Тинатин Гивиевна, вы. Разве это может быть правдой? Выясняется, может и является чистой правдой, — сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Чтобы не быть голословной, Венедиктова вспомнила пост Канделаки за 24 февраля. Тогда российская телеведущая заявила, что наше государство “далеко от гражданского мира”, украинцам следует ожидать “возвращения Януковича”, а “государственность Украины должна восстановиться”.

Венедиктова пояснила, что теперь Тина Канделаки находится в статусе лица, подозреваемого в совершении преступления. В ближайшие дни украинские прокуроры инициируют процесс объявления ведущей в международный розыск.

При попытке пересечения границы других государств Тину Канделаки задержат для экстрадиции в Украину.

Ранее Ирина Венедиктова анонсировала привлечение к ответственности по меньшей мере 40 “известных” россиян, открыто поддержавших войну в Украине. Активные призывы прокремлевских звезд о том, что войска РФ заходят в Украину, чтобы “освобождать” украинцев, зафиксированы и уже анализируются правоохранителями.