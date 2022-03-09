Украинская певица Джамала рассказала о сборе средств на концертах и помощи Украине. Ее выступление в Германии собрал €67 млн на поддержку ЗСУ. В эфире ICTV знаменитость рассказала, как у нее это получилось, а также о дальнейших планах.

— Это был не просто концерт — это нацотбор на Евровидение 2022 года. Важно, что это обычные люди, которые проголосовали за нас своими деньгами и выразили свою поддержку. Я пела только песню 1944, и согласилась на участие в этой акции для поддержки Украины. Аналогичное мероприятие было в Румынии, а завтра я лечу в Литву. Это все наши партнеры, которые поддерживают не просто словами. Помощь дают обычные люди — в отличие от политиков, они помогают прямо сейчас, — рассказала Джамала.

Также певица добавила, что очень сложно сейчас и детям. Для них это все новое, они боятся и постоянно плачут.

— Я постоянно езжу на интервью, и понимаю, для чего это делаю. Я хочу всем людям выразить благодарность, и верю, что если мы будем до конца вместе — мы скоро все вернемся домой, — добавила знаменитость.