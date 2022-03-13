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Диджей Armin van Buuren зажег на благотворительном концерте в поддержку Украины

13 марта 2022, 11:03
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Armin van Buuren
Источник: Depositphotos

Всемирно известный диджей Armin van Buuren выступил в Бухаресте в поддержку Украины. Так, музыкант вышел на сцену с украинским флагом, а на экранах изображалась наша символика и национальные цвета.

Свою поддержку нидерландский диджей показал перед многотысячной аудиторией на концерте в Румынии, где он был хедлайнером. 

Деньги с продаж биллетов на мероприятия будут направлены на поддержку Украине. Да и сам Armin van Buuren проявляет свою инициативу — он открыл на своем сайте и социальных сетях сбор средств для нашей страны.

Всемирно известный диджей не раз выступал в Украине в предыдущие годы — так, еще в 2019 году он устроил настоящее шоу для любителей транса на Международном выставочном центре. Тогда он порадовал украинцев своей программой A State of Trance 900: Lifting You Higher.

Так, нас поддерживают не только музыканты запада — некоторые российские знаменитости готовы помогать Украине не только словами, но и финансово. К примеру, рэпер Oxxxymiron проведет серию благотворительных концертов Russians Against War, прибыль с которых он передаст на нужды украинских беженцев.

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Теги
Війна в Україні , Діджей
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