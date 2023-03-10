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Периодически “падает планка”: MamaRika призналась, как справляется со стрессом

10 марта 2023, 13:09
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
MamaRika
Источник: Новый канал

Стресс и тревожность могут накрыть в любой момент. За год войны украинцы уже научились овладевать собой в сложных ситуациях и приспосабливаться ко всему. За кулисами семейного развлекательного шоу єПитання, которое с 13 марта покажет Новый канал, певица MamaRika поделилась лайфхаками, которые помогают ей преодолевать стресс.

– Сколько бы я ни говорила, что мы ко всему привыкли, иногда стресс есть, и периодически появляется ощущение, что “падает планка”. Бывает, держишься-держишься, а в один миг сдуваешься. Как я себя восстанавливаю? Йогой и дыхательными упражнениями. Это суперкрутая штука, по моему мнению! А еще – позитивный контент. Мы с мужем (комик и ведущий Сергей Середа. – Ред.) очень любим контент украинского YouTube. Смотрим только его.

Например, Солов’їне шоу, разные форматы на канале Леви на джипі, проект Точка збору Ромы Мищерякова. LeМаршрутка Леси Никитюк – это кайф! О нас, об украинцах! И, конечно, отвлекают детки. Мне достаточно улыбки сына и, в принципе, все сразу становится гуд, – признается MamaRika.

MamaRika та Сергій Середа

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