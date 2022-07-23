Анджелина Джоли выиграла суд против бывшего мужа Брэда Питта за винодельню Chateau Miraval, где они поженились в 2014 году. И хотя они оба владели этим местом, проблемы начались после решения Джоли избавиться от своей доли.

Известно, что именно Питт подал в суд на Анджелину — она продала свою долю компании Stoli — из-за этого судебные иски касаются предприятий и деловых партнеров актеров кино, которые находятся в США, Франции и Люксембурге. Брэду не понравилось, что Джоли сделала это без его ведома, хотя они делили доходы пополам. В итоге новый владелец части предприятия внес хаос в рабочий процесс, что наверняка сказалось на доходах.

Теперь суд постановил, что соглашение о продаже доли Анджелины вполне законное, и оно и дальше будет работать.

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Инсайдеры, которые близки к бизнесу Джоли, уверены, что проблема точно не в новом владельце части винодельни.

— Любой разумный человек был бы рад сотрудничеству со Stoli. У них первоклассный маркетинг и дистрибуция. Он просто не может видеть дальше своей ненависти к Джоли, — заявили источники.

Однако эксперты со стороны Питта заявили насчет работы со Stoli — актер отклонил аналогичное предложение, когда он был женат на Джоли.

Известно, что винодельню Chateau Miraval они приобрели еще в 2008 году — спустя три года после того, как сошлись. В браке они пробыли до 2016 года, а затем расстались. У пары шестеро детей.

В последнее время актеры занимались не только делением имущества — Джоли активно поддерживает Украину в войне против России, и даже присутствует на концертах, которые нередко посвящены нашей стране.