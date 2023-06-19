Олег Винник собирается прервать свое молчание — больше года артист не появляется в сети. Украинский музыкант намерен раскрыть то, о чем молчал долго время.

В сети появился тизер интервью, где Олег решил объясниться перед украинцами.

И хотя ролик довольно расплывчатый, можно услышать, о чем сожалеет Винник.

— Сожалею о том, что не держу оружие в руках и не на фронте, — говорит Олег.

Певец также рассказал и о болезни — похоже, многочисленные слухи подтвердились. Винник утверждает, что таким недугом в Германии болеют всего 2% людей.

Судя по словам музыканта, он видит спасение в смехе — это помогает ему не падать духом.

Ожидается, что артист расскажет больше о самом близком человеке, с которым он часто спит.

Похоже, Винник хочет начать все с чистого листа, и вернуться в украинское медиапространство очень громко. Комментарии под видео в YouTube отключены, да и на самом канале больше нет никаких видео — он создан 31 мая 2023.

Параллельно тизеру Олег удалил все свои публикации в Instagram. Еще в апреле там были отдельные снимки и объявления, а теперь вовсе пусто.

За более чем год исчезновения Винника, вокруг звезды появилось множество слухов. Одна из самых вероятных версий — артист лечится в Германии, и при этом, его благотворительный фонд помогает защитникам ВСУ. В апреле друг Винника Роман Недзельский рассказал о здоровье артиста — он живее всех живых.