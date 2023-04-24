Друг певца Олега Винника, экс-директор Дворца Украина и военнослужащий Роман Недзельский прокомментировал состояние его здоровья.

Сделал это супруг певицы Оксаны Билозир в комментариях под постом официального фан-клуба, в котором содержится призыв жаловаться на последние новости о здоровье артиста. Так, кто-то из поклонником спросил, жив ли Олег Винник.

— Дело Анатолича живет и работает на победу Украины! Олег живее всех живых. Только что с ним разговаривал! Голос бодрячком, хвостик пистолетом. Не дождутся, с*ки, — написал друг исполнителя.

Также в комментариях Недзельский показал видео, где военные запечатлены с машинами от фонда Винника Вовчиця.

Обеспокоенность поклонников обусловлена тем, что Олег давно не выходит на связь, а потому ходят разнообразные слухи о его здоровье и том, где он находится.

То, что исполнитель в Германии, уже давно все выяснили. Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Роман Недзельский говорил, что Винник помогает нашим защитникам с первых дней полномасштабной войны.

Однако сам о своей помощи артист ничего не говорит, да и вообще пропал из поля зрения фанатов. Недавно и вовсе появилась новость о том, что стал известен диагноз Винника. Так, блогер Богдан Беспалов сказал, что у артиста онкология, да и вообще вряд ли он вернется в Украину.

Такие слова Беспалова разгневали фан-клуб исполнителя. Валерия Барон сказала, что это не правда, и как можно такое говорить, если нет никаких доказательств.