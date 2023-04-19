Глава официального фан-клуба певца Олега Винника Валерия Барон прокомментировала новости о его здоровье.

На Пасху один блогер раскрыл диагноз Винника, отметив, что у него онкология, и якобы в Украину из Германии он уже не вернется, поскольку останется жить там. Фанатка Олега осудила то, что в столь светлый праздник интернет стал кишить новостями об этом, назвав их откровенной ложью.

— У некоторых, казалось бы, уважаемых украинских изданий нет ничего святого, и вместо того, чтобы писать о каких-то действительно важных для украинского общества вещах, они печатают “желтые новости” и сплетни об Олеге Виннике. Ссылаясь на больные фантазии некоего “известного блогера”, — написала Валерия в Facebook.

Она задалась вопросом, что откуда вообще такая информация и где ее подтверждения — врач, больница, медицинские документы.

— Нет? Почему нет? Да потому что в Берлине, как и во всем цивилизованном мире, действует принцип врачебной тайны! Нет, не слышали? — продолжила Валерия.

Прокомментировала она и новость о том, что Винник запатентовал свое имя в Германии, а потому, по всей видимости, планирует там оставаться. Барон сказала, что вообще не видит в этом никакой связи.

Говорит, лучше бы следили бы за тем, чем занимается благотворительный фонд Олега Винника и что делает для того, чтобы приблизить победу Украины в полномасштабной войне с РФ.

Высказалась она и о коллегах певца, которые якобы разочаровались в нем из-за того, что тот просто исчез. Уверяет, он не сделал ничего плохого, а постоянные комментарии-догадки тех, кто еще вчера называл его другом, возможно, нужны для их собственного пиара.

Фото: Валерия Барон