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Олег Винник уперше за рік з’явився в Instagram – шанувальники спантеличені

17 Квітня 2023, 18:10
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Олег Винник

Співак Олег Винник уперше за рік з’явився у своєму Instagram. Артист підчистив соцмережу, видаливши деякі публікації, зокрема й минулорічне привітання з Великоднем, а також деякі військові пости та свої відеозвернення.

За понад рік повномасштабної війни шанувальники Винника звикли до його мовчання. Виконавець зовсім не виходить на зв’язок, а тому особисто від нього не відомо, де і чим він займається.

У соцмережах Олег також нічого не публікує, останній його пост у Instagram був присвячений Великодню 2022. Ще 16 квітня 2023 року він був на сторінці співака, проте вже 17 квітня зник.

Олег Винник Instagram

Олег Винник Instagram

Також можна помітити, що зникли й інші фото та відео артиста, зокрема звернення Винника до росіян, білорусів та їхніх матерів.

Деякі шанувальники стурбовані тим, що відбувається з Олегом і чому він не виходить на зв’язок, але чистить свої пости.

– Олеже, що відбувається з вашими сторінками у Facebook? Цілий рік від вас немає звісточок. Усі шанувальники сподівалися, що ви зайдете на сторінку до свята, а ви зовсім зникаєте із соцмереж. Залишився один Instagram. Якщо і тут закриєте свій профіль, усі ниточки з шанувальниками обірвуться, – пише одна зі стурбованих фанаток.

Сам він підчистив свій Instagram чи хтось це зробив за нього, а також з якою метою – не відомо.

Не секрет, що артист перебуває в Німеччині, про це вже говорили багато його колег. Нібито там він проходить лікування. Нещодавно блогер Богдан Беспалов розкрив діагноз Олега Винника, зазначивши, що той в Україну не повернеться.

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Фото: Олег Винник

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