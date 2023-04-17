Співак Олег Винник уперше за рік з’явився у своєму Instagram. Артист підчистив соцмережу, видаливши деякі публікації, зокрема й минулорічне привітання з Великоднем, а також деякі військові пости та свої відеозвернення.

За понад рік повномасштабної війни шанувальники Винника звикли до його мовчання. Виконавець зовсім не виходить на зв’язок, а тому особисто від нього не відомо, де і чим він займається.

У соцмережах Олег також нічого не публікує, останній його пост у Instagram був присвячений Великодню 2022. Ще 16 квітня 2023 року він був на сторінці співака, проте вже 17 квітня зник.

Також можна помітити, що зникли й інші фото та відео артиста, зокрема звернення Винника до росіян, білорусів та їхніх матерів.

Деякі шанувальники стурбовані тим, що відбувається з Олегом і чому він не виходить на зв’язок, але чистить свої пости.

– Олеже, що відбувається з вашими сторінками у Facebook? Цілий рік від вас немає звісточок. Усі шанувальники сподівалися, що ви зайдете на сторінку до свята, а ви зовсім зникаєте із соцмереж. Залишився один Instagram. Якщо і тут закриєте свій профіль, усі ниточки з шанувальниками обірвуться, – пише одна зі стурбованих фанаток.

Сам він підчистив свій Instagram чи хтось це зробив за нього, а також з якою метою – не відомо.

Не секрет, що артист перебуває в Німеччині, про це вже говорили багато його колег. Нібито там він проходить лікування. Нещодавно блогер Богдан Беспалов розкрив діагноз Олега Винника, зазначивши, що той в Україну не повернеться.

Фото: Олег Винник