Актриса Наталка Денисенко рассказала о службе мужа, актера Андрея Фединчика в ВСУ, а также вспомнила, как пыталась его отговорить. Сейчас звезда сериала Крепостная уверенна, мужчине нужно было оказаться на поле боя.

Говорит, на войну отпускать мужа не хотела, поэтому плакала, однако он нашел слова переубедить ее.

— Я ему звонила и сказала: — Ты вообще можешь отказаться? Плакала… И он мне сказал одну вещь тогда, и больше я такого не делала. Он говорит: — Наташа, прекрати меня деморализовать. Это мое решение – стать на защиту своей страны. Ты должна меня поддерживать, а не говорить, что ты ушел, меня оставил. Прекрати так поступать. Я не хочу больше с тобой на эту тему говорить, — вспоминает Наталка.

Решение мужа Денисенко приняла, сейчас они постоянно на связи и похоже — Фединчик в своей стихии. Теперь Наталка говорит, сейчас все свое зло Андрей выплескивает на поле боя.

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