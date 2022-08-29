Актриса Наталка Денисенко высказалась по поводу россиян, которые выехали из РФ, и сказала, заслуживают ли они уважения.

По словам звезды сериала Крепостная, она много об этом думала. Считает, возможно, уважения такие люди и заслуживают, однако нам не стоит петь им дифирамбы и благодарить.

— У меня тоже был период, когда я ненавидела всех россиян, что нет хороших вообще. Потом поняла, когда внутри столько ненависти, можно заработать разные болезни. Стоит забывать об этих героях, да, спасибо им, но у нас есть важнее дела, чем петь им дифирамбы. Да, они молодцы, однако уважать их должны в их же стране, — отметила Наталка.

Говорит, в РФ должен пасть режим, поэтому такие люди, которые выехали оттуда, должны быть во главе.

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— Те, кто ведет свою страну Россию вперед — в демократию, в правду. Они должны героями быть там, но у нас свои герои… Мы уже увидели, что даже “хорошие русские”, которые выступают против войны и за Украину, они ничего не меняют… Ну что, Максим Галкин говорит, ну спасибо ему, но что, больше оружия нам за это дают? Нет, — подчеркнула Денисенко.

Добавляет, что все таки есть там думающие люди, но пусть они развивают свою страну.