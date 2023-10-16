Телеведущая Екатерина Осадчая задумалась о причинах хейта, бушующего в соцсетях. На эти размышления ее натолкнули последние новости и события, которые случались, в частности, с украинскими знаменитостями.

Осадчая вспомнила реакцию в соцсетях на рассказ Светланы Тарабаровой о продаже дома из-за финансовых трудностей. За это хейтеры раскритиковали певицу, оставив немало язвительных комментариев.

— То есть человек не имеет права на свою жизненную историю. Она не просит деньги, она не просит, чтобы ее пожалели, просто рассказала факт из жизни и получила хейт просто за то, что она есть, — с грустью резюмировала телеведущая.

Попутно она вспомнила, как досталось Лилии Ребрик после того, как коллега объявила о третьей беременности. Осадчая отметила, что от критики не может спасти ничто.

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- Нина Митрофановна, царство небесное, тоже попала под хейт. Оказалось, что тоже нашлись те, кто хейтил человека посмертно, не успели еще похоронить народную артистку, — возмутилась Катя Осадчая.

Вместе с тем телеведущая выразила надежду, что количество хейтеров не такое большое, просто они чаще оставляют комментарии в соцсетях. Екатерина Осадчая надеется, что эмпатия и сплоченность все равно возьмут верх над осуждением и раздором.

Фото: Катя Осадча