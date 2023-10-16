Телеведуча Катерина Осадча задумалася про причини хейту, що вирує в соцмережах. На ці роздуми її наштовхнули останні новини та події, що траплялися, зокрема, із українськими знаменитостями.

Осадча пригадала реакцію в соцмережах на розповідь Світлани Тарабарової про продаж будинку через фінансову скруту. За це хейтери розкритикували співачку, залишивши чимало уїдливих коментарів.

– Тобто людина не має права на свою життєву історію. Вона не просить гроші, вона не просить, щоб її пожаліли, просто розповіла факт з життя та отримала хейт просто за те, що вона є, – із сумом резюмувала телеведуча.

Принагідно вона згадала, як дісталося Лілії Ребрик після того, як колега оголосила про третю вагітність. Осадча зазначила, що від критики не може врятувати ніщо.

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- Ніна Мітрофанівна, царство небесне, теж потрапила під хейт. Виявилося, що теж знайшлися ті, хто хейтив людину посмертно, ще не встигли поховати народну артистку , – обурилася Катя Осадча.

Водночас телеведуча висловила надію, що кількість хейтерів не така велика, просто вони частіше лишають коментарі у соцмережах. Катерина Осадча сподівається, що емпатія та згуртованість все одно візьмуть гору над засудженням і розбратом.

Фото: Катя Осадча