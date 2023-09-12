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Объяснения никому не нужны: Осадчая прокомментировала хейт против Горбунова

12 сентября 2023, 16:56
Татьяна Штерева редактор раздела Lifestyle
Объяснения никому не нужны: Осадчая прокомментировала хейт против Горбунова

Телеведущая Екатерина Осадчая считает, что украинцам стоит возобновить возможность объединяться и противостоять, прежде всего, внешнему врагу. Так она прокомментировала репутационный скандал, сложившийся вокруг мужа Юрия Горбунова.

Осадчая отметила, что после критики шоумен опубликовал интервью, где разъяснил свою позицию, однако его посмотрел очень малый процент людей по сравнению с тем, сколько негатива было высказано.

– К сожалению, объяснения никому не нужны. Например, после этой истории еще 52 фильма получили финансирование, но дальше уже никто не стал разбираться. Никто не ищет правды, не ищет привлечения к ответственности тех, кто действительно виноват, все мыслят ситуативно.

По мнению Екатерины Осадчей, люди сейчас нетерпимы и могут обижать друг друга.

Сейчас смотрят

– После критики в свой адрес я пришла только к одному выводу: люди, которые никого не теряли, не могут забрать шанс на помощь у тех, кому она нужна. Именно поэтому я буду продолжать свое дело.

Напомним, летом вокруг Юрия Горбунова разгорелся скандал из-за выделения 33,6 млн грн из госбюджета на 24-серийный сериал СМТ Ингулец. Впоследствии, из-за негативной реакции общества, телеведущий заявил об отказе от государственного финансирования.

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Фото: Катерина Осадча

Источник
Viva
Теги
Катя Осадча
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