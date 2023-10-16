Телеведуча Лілія Ребрик, яка чекає на третю дитину, відповіла хейтерам, що вирішили прокоментувати її бажання стати багатодітною мамою.

– Люди, які вважають, що дитину народжують, щоб відкосити від армії або виїхати за кордон, що з вами? – поцікавилась акторка.

Лілію обурило, що дехто з її підписників розглядає народження дитини як вигоду та інструмент досягнення чогось. Через це ведуча поставила критикам питання щодо їхніх життєвих принципів та порадила сприймати світ через серце, а не через вигоду.

– Люди народжують дітей, бо люблять одне одного! І відчувають, що готові народжувати ще, бо можуть дітей оточити любовʼю, турботою і виховати їх у міцній щасливій родині. І так — у своїй рідній країні! – зазначила Лілія Ребрик.

Артистка припустила, що у випадку більш пізньої вагітності хейтери давали б оцінки ще активніше. При цьому Ребрик попередила, що коментарі не видалятиме, бо “любить читати фантастичні версії”. Проте, пригрозила баном особливо завзятим критикам.

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Фото: Лілія Ребрик