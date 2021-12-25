В финале шоу Україна має талант выступил Михаил Макаров. Он исполнил проницательный танец под стих Лины Костенко Крила.

Стоит отметить, что в отборочном туре Михаил показал танец шамана о борьбе человека с внутренним Я. Он повернул шею на 180 градусов на глазах у судей и удивил зрителей своей сверхъестественной гибкостью.

Евгений Кот нажал последнюю золотую кнопку и, таким образом, Михаил автоматически попал в финал проекта.

29-летний танцовщик выступает в экспериментальном стиле bone breaking. Всю жизнь он зарабатывает танцами, работал в разных уголках мира.

Пять лет назад в Шанхае Максим познакомился со своей девушкой-перуанкой – танцовщицей Алесой. Именно талант парня покорил ее сердце. Из-за карантина паре пришлось расстаться на полтора года, однако им удалось сохранить отношения на расстоянии. Несколько месяцев назад Алеса переехала жить в Украину, и теперь влюбленные вместе планируют развиваться и работать в Киеве.

Напомним, что за победу в проекте Україна має талант борются 11 участников. Полный список финалистов талант-шоу – смотрите на Фактах ICTV.