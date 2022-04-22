Известная украинская рок-группа Океан Эльзы написала песню, которую посвятила городу-герою Мариуполю и ее защитникам, что уже почти два месяца в осаде держат оборону.
Презентовали композицию Місто Марії рокеры 22 апреля на своем канале в YouTube.
— Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами, – написал на своей странице фронтмен группы Святослав Вакарчук.
Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає, поют в одном из куплетов.
Также на композицию отреагировали в Азове, который, в том числе, и защищает Мариуполь.
— Святослав Вакарчук представит песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя. В рифмах и мелодии, во вдохновении и творчестве – об стойкости Восточного Форпоста Украины – города Мариуполь – благодаря его защитникам. Пока над гордым Азовом солнце встает, держится город Марии, – прокомментировали премьеру в Telegram-канале АЗОВ – Мариуполь.