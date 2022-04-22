Известная украинская рок-группа Океан Эльзы написала песню, которую посвятила городу-герою Мариуполю и ее защитникам, что уже почти два месяца в осаде держат оборону.

Презентовали композицию Місто Марії рокеры 22 апреля на своем канале в YouTube.

— Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами, – написал на своей странице фронтмен группы Святослав Вакарчук.

Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає, поют в одном из куплетов.

Также на композицию отреагировали в Азове, который, в том числе, и защищает Мариуполь.