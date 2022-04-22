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Пока над гордым Азовом солнце встает: Океан Эльзы посвятил песню Мариуполю

22 апреля 2022, 19:11
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Пока над гордым Азовом солнце встает: Океан Эльзы посвятил песню Мариуполю

Известная украинская рок-группа Океан Эльзы написала песню, которую посвятила городу-герою Мариуполю и ее защитникам, что уже почти два месяца в осаде держат оборону.

Презентовали композицию Місто Марії рокеры 22 апреля на своем канале в YouTube.

— Слава защитникам Мариуполя. Вся Украина с вами, – написал на своей странице фронтмен группы Святослав Вакарчук.

Буде довіку стояти праведне місто Марії, доки над гордим Азовом сонце встає, поют в одном из куплетов.

Также на композицию отреагировали в Азове, который, в том числе, и защищает Мариуполь.

— Святослав Вакарчук представит песню, посвященную подвигу защитников Мариуполя. В рифмах и мелодии, во вдохновении и творчестве – об стойкости Восточного Форпоста Украины – города Мариуполь – благодаря его защитникам. Пока над гордым Азовом солнце встает, держится город Марии, – прокомментировали премьеру в Telegram-канале АЗОВ – Мариуполь.

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Теги
Війна в Україні, Мариуполь, Океан Эльзы
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