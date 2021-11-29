Американская певица Дженнифер Лопес и ее возлюбленный, актер Бен Аффлек вновь попали в объективы папарацци. Артистка прилетела к мужчине в Лос-Анджелес.

На снимках Дженнифер и Бен держатся за руки, идя в музыкальную студию. Для прогулки певица предпочла модные расклешенные джинсы с высокой посадкой и водолазку с вкраплениями серебра от Brunello Cucinelli. Свой образ она дополнила солнцезащитными очками и черной сумкой с золотой фурнитурой.

Волосы Лопес уложила в хвост, а на лицо нанесла повседневный нюдовый макияж.

Бен был одет в темно-серый жакет, бордовую футболку и светлые штаны.

Позже влюбленных заметили на ужине в ресторане на Беверли-Хиллз. Актер попытался спрятать певицу от папарацци, обнимая ее.

О воссоединении Дженнифер Лопес и Бена Аффлека впервые заговорили летом 2021 года после того, как певица разорвала помолвку со своим экс-возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом. В отношениях с ним артистка находилась четыре года.

Напомним, что Дженнифер Лопес и Бен Аффлек уже строили отношения в далеком 2002 году. Тогда пара была вместе два года — в 2004 они расстались.

Кроме того, тогда влюбленные даже были помолвлены, а поклонники придумали их паре прозвище — Беннифер. Очевидно, что они счастливы вместе. Так, Лопес и Аффлека недавно сфотографировали во время поцелуя.