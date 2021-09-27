Американский актер Бен Аффлек приехал в Нью-Йорк только ради выступления своей возлюбленной, певицы Дженнифер Лопес.

По словам инсайдеров, из-за плотных рабочих графиков знаменитости стали меньше времени проводить вместе.

Поэтому Бен решил исправить эту ситуацию и увидеться с любимой, даже несмотря на съемки нового фильма.

— Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он смотрел ее выступление. Они всегда поддерживают друг друга в карьере. На этой неделе Бен должен быть в Техасе на съемках нового фильма, — сообщает издание People.

52-летняя Дженнифер Лопес выступила на благотворительном концерте Global Citizen Live, который был посвящен вакцинации.

Для выступления на сцене звезда выбрала комплект, состоящий из кимоно и комбинезона с блестящей вышивкой от Dolce & Gabbana.

Свой перфоманс артистка открыла песней Cambia el Paso, а затем к ней присоединились рэперы LL Cool J и Ja Rule. Также на мероприятии выступили Coldplay, Билли Айлиш, Элтон Джон и Эд Ширан.

Недавно Дженнифер Лопес и Бен Аффлек дали совместное интервью после возобновления отношений.

Аффлек рассыпался в комплиментах перед своей возлюбленной, а также признался, что восхищается ею и уважает ее деятельность. Со своей стороны Лопес отметила, что на собственном примере хочет показать людям разных рас, что каждый может добиться успеха.

По словам инсайдеров, сейчас звездная пара планирует совместное будущее и хочет взять перерыв в работе, чтобы провести время с детьми.

Напомним, что Лопес и Аффлек в июле 2021 года возобновили свои отношения после 17-летнего перерыва.