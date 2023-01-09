Стриминговый сервис Netflix показал трейлер первой части четвертого сезона американского драматического сериала Ты (You).

В ролике показана жизнь серийного убийцы Джо Голдберга, который сбежал в Лондон и живет под личностью профессора Джонатана Мура. Его роль исполняет Пенн Бэджли.

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Неожиданно для него в городе появляется еще один убийца, который охотится на членов высшего общества и по всей видимости знает личность Джо.

Также в продолжении сериала сыграют Тати Габриель, Шарлотта Ритчи, Лукас Гейдж, Эд Спелирс, Тилли Кипер, Эми-Ли Хикман и другие.

Дата выхода первой части четвертого сезона сериала Ты — 9 февраля, продолжение — 9 марта.

Телесериал основан на одноименной серии книг Кэролайн Кепнес. Премьера первого сезона состоялась в сентябре 2018 года, второй вышел в декабре 2019 года, третий — в октябре 2021 года.