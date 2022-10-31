Певица Злата Огневич эмоционально обратилась к тем, кто на восьмом месяце полномасштабной войны в Украине продолжает слушать русскую музыку, тем самым спонсируя артистов РФ и саму страну-агрессор.

Артистка вспомнила о зверствах российских солдат в Буче и Мариуполе, отметив, что мы все и на всех фронтах должны стать на защиту своей страны.

— После всех жертв, увечий, трагедий Бучи, Мариуполя, ежедневной борьбы на передовой — вы продолжаете слушать руснявую музыку? Тем самым — спонсируете врага! Как вам не стыдно, — написала Огневич в Instagram-stories.

Певица добавила, что в ее плейлисте тоже были русские треки, которые ей нравились, но сейчас принцип важнее.

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— Я принципиально больше их не слушаю, поскольку считаю культурный фронт не менее важным за другие. Давайте станем на защиту нашей страны. Все. Вместе, — подчеркнула Злата.

Стоит отметить, что гнев артистки очевиден, так, например, если зайти в Top 100: Ukraine Apple Music, можно в десятке увидеть композиции российских исполнителей, чего точно не должно быть, а во время войны так тем более.

Кроме того, за восемь месяцев украинский шоу-бизнес открыл много талантливый звезд, которых слушать гораздо лучше, чем спонсировать ракеты страны-агрессора, цель которых — наши города.