Сэм Смит потерял голос прямо на сцене: концерты пришлось отменить

Британский музыкант Сэм Смит потерял голос прямо во время концерта. Об этом артист рассказал в Instagram, где объяснил ситуацию.

Так, туром Европой музыкант приехал на концерт в Манчестер — на саундчеке перед выступлением он чувствовал себя хорошо.

Однако уже на самом концерте у Смита начались проблемы с голосом — неделями ранее он болел.

— Уже на сцене я заметил, что с голосом что-то не так. Я молился, чтобы все прошло гладко, но на четвертой песне все стало ясно. Ушел за кулисы и сделал все, чтобы восстановить свой голос, но ничего не помогло. Так и не смог доиграть шоу до конца, — объяснил Сэм.

Артист извинился перед фанатами, и добавил, что следующие концерты также пришлось отменить из-за проблем со здоровьем. Речь идет о мероприятиях в Бирмингеме и Глазго. Фанатам вернут деньги за купленные билеты, как и слушателям в Манчестере.

— Врач посоветовал не напрягать голосовые связки. Он разбит горем из-за отмены шоу, но врачи предупредили, что ближайшие выступления могли бы нанести непоправимый вред голосу. Ему нужно немного отдохнуть, — сообщается на странице артиста.

Сэм любит привлекать к себе внимание не только песнями и талантом — Смит появился на Brit Awards 2023 в латексном костюме. Он его надул, из-за чего музыкант выглядел максимально необычно.