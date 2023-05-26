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Персони

Сем Сміт втратив голос просто на сцені: концерти довелося скасувати

26 Травня 2023, 11:22
Микола Олефіренко редактор розділу Lifestyle
Сем Сміт
Джерело: Getty Images

Британський музикант Сем Сміт втратив голос просто під час концерту. Про це артист розповів у Instagram, де пояснив ситуацію.

Так, туром Європою музикант приїхав на концерт до Манчестера – на саундчеку перед виступом він почувався добре.

Однак уже на самому концерті у Сміта почалися проблеми з голосом – тижнями раніше він хворів.

– Уже на сцені я помітив, що з голосом щось не так. Я молився, щоб усе пройшло гладко, але на четвертій пісні все стало зрозуміло. Пішов за лаштунки і зробив усе, щоб відновити свій голос, але нічого не допомогло. Так і не зміг дограти шоу до кінця, – пояснив Сем.

Артист вибачився перед фанатами, і додав, що наступні концерти також довелося скасувати через проблеми зі здоров’ям. Йдеться про заходи в Бірмінгемі та Глазго. Фанатам повернуть гроші за куплені квитки, як і слухачам у Манчестері.

– Лікар порадив не напружувати голосові зв’язки. Він розбитий горем через скасування шоу, але лікарі попередили, що найближчі виступи могли б завдати непоправної шкоди голосу. Йому потрібно трохи відпочити, – повідомляється на сторінці артиста.

Сем Сміт

Сем любить привертати до себе увагу не тільки піснями і талантом – Сміт з’явився на Brit Awards 2023 у латексному костюмі. Він його надув, через що музикант мав максимально незвичний вигляд.

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Сем Сміт
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