Ради работы я готов на многое: Эктор Хименес-Браво показал голое фото

Ресторатор и судья на шоу МастерШеф Эктор Хименес-Браво показал откровенное фото, а также рассказал, почему он готов ради на работы на многое.

— Когда я жил в Канаде, и был в отношениях с девушкой, мне предложить работу на Мальдивах. Я видел, что для нее работа будет важнее, чем я. Поэтому, захотел открыть мир для себя, и эту возможность я получил — оставил все, закончил отношения и уехал на маленький островок, — поделился шеф-повар.

Также он рассказал о своей категоричности относительно увольнений. Эктор отметил, что не терпит халатности.

Вы наблюдали это также на МастерШеф, с этим у меня нет шуток. Но также были случаи, когда я отказывал в сотрудничестве, и реакция иногда выходила за рамки адекватности, — добавил судья МастерШеф.

Еще одна история связана с коррупцией в Украине.

— Откатами в Украине никого не удивишь, меня тоже. Предлагали это много раз. Но, был период когда мне угрожал аноним, присылал письма с угрозами, — отметил Хименес-Браво.

Еще один момент насчет увольнений, это то, что Эктор прощается с человеком раз и навсегда.

Каждый, кого я уволил — никогда больше не будет работать со мной. Я не даю второй шанс. И это очень хороший для них урок, — отметил ресторатор.

По его словам, еще один сложный момент в его жизни — съемки, которые могут длиться по двое суток. В частности, когда после съемок рекламы ему пришлось ехать выступать на шоу Танцуют все.