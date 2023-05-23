Украинский блогер Саша Бо попала в скандал на фоне розыгрыша авто своего мужа. Так, все началось после публикации в Instagram, где знаменитость предложила взять участие в конкурсе ради кроссовера Nissan.

Так, розыгрыш автомобиля Саша решила сделать “на правах жены” — это автомобиль ее мужа, стоматолога Платона Тарнавского. Блогер уверяет, что Nissan не бит, не крашен, и не из Америки — его брали из салона. У авто всего один владелец, и транспорт в отличном состоянии.

Чтобы принять участие в розыгрыше, нужно подписаться на страницы спонсоров — именно это и стало причиной скандала. Как оказалось, среди списка есть русскоязычные блогеры, и даже скандальная заместительница председателя Запорожской ОВА Злата Некрасова.

Пользователи сети отметили, что лучше бы Саша Бо отдала автомобиль нашим защитникам в ВСУ, а спонсоры могли бы сами организовать сбор на транспорт для военных.

— Вы так разочаровываете. К чему это все? Подарите это авто на армию! Или продайте его и купите то, в чем нуждаются военные! Список ваших людей – почти 100 человек… Так соберитесь с ними и сделайте хорошее дело! Может, там дама все же с ворованной гуманитаркои и от себя даст на помощь ВСУ, — пишут подписчики блогерши.

Фанаты также заявляют, что этот автомобиль не стоит подписки на страницы спонсоров.

— Посмотрела, кто там в подписках, ни одна машина не стоит того, чтобы на такое подписываться. Может, и россиян нет, но многие так и ведут на русском языке страницы, — жалуются пользователи.

Напомним, что ранее в подобный скандал попала другая украинская звезда — Каменских устроила розыгрыш авто. К транспорту певица пообещала отправить 100 тыс. грн в качестве доната ВСУ. Пользователи возмутились и заявили, что отдать авто военным можно просто так.