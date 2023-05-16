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Отдайте просто так на ВСУ! Каменских оскандалилась “благотворительным” розыгрышем

16 мая 2023, 11:59
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Настя Каменських
Источник: Настя Каменских

Певица Настя Каменских оскандалилась из-за “благотворительного” розыгрыша. Артистка решила разыграть среди своих подписчиков авто Infiniti и iPhone, а также пообещала отправить 100 тыс. грн в качестве доната ВСУ.

Пост с розыгрышем Настя обнародовала в Instagram, однако спустя время удалила его, поскольку на нее полилась волна хейта.

Каменських розіграш

Пользователи сети возмутились тем, что такой розыгрыш сейчас совсем неуместен, поскольку если на то пошло, передать машину на фронт или сделать пожертвование украинским военным можно просто так.

Разъяренные комментаторы сочли это пиаром во время войны. Кстати, одним из условий конкурса было — подписаться на всех его организаторов, а это 94 аккаунта, среди которых много блогеров-миллионников.

  • Знаете, Настя, не время для такого. Лучше скиньтесь со своими друзьями из ваших подписок и купите несколько машин на эти деньги. Выложите отчет на своих страницах и тогда увидите бешенную активность.
  • Что вы все хотите машину? А победы нам не надо? Отправьте машину ВСУ!
  • Лучше просто купи авто ребятам.
  • Ничего не имею против, но возьмите и подарите этот автомобиль нашим защитникам, без всяких донатов.
  • Лютый кринж. Вместо нормального доната поднять хайп и словить подписчиков.
  • Отдайте эти деньги просто так на ВСУ! У вас и так миллионы!
  • Какой позор и тупой хайп.
  • Может сразу нужно отдать это авто на фронт? Зачем этот розыгрыш? Чтобы что? — пишут пользователи сети.
Каменских розыгрыш
Каменских розыгрыш
Каменских розыгрыш
Каменских розыгрыш
Отдайте просто так на ВСУ! Каменских оскандалилась “благотворительным” розыгрышем / 2 images

Сейчас на личной странице Насти нет ни одного упоминания о розыгрыше, однако подписки все так же “висят”. Более того, есть отдельный аккаунт самого конкурса, в котором детально рассказаны условия, что нужно сделать, чтобы выиграть авто или iPhone.

Каменских розыгрыш

Так что несмотря на то, что свою страницу Настя почистила, розыгрыш никто не отменял.

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