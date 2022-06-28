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Тупость — не оправдание: Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают войну

28 июня 2022, 12:55
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Тупость — не оправдание: Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают войну

Телеведущий и певец Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают полномасштабную войну в Украине. Шоумен написал красноречивое стихотворение.

В Instagram Коля обнародовал видео, в котором зачитал подписчикам свое творение.

Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.

Сейчас смотрят

Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.

Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть г**ном
В ж**е, будто в мамке.

Под видео Коля добавил, что нет никакого оправданию тому, что делает Россия с Украиной. А тот, кто замалчивает или поддерживает действия власти РФ — уже проклят.

— Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия, и каждый, кто согласен с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены, — отметил Серга.

Отметим, что сам артист с первых дней полномасштабной войны защищает нашу страну.

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Фото: Николай Серга

Теги
Війна в Україні Вірш Коля Сєрга
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