Телеведущий и певец Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают полномасштабную войну в Украине. Шоумен написал красноречивое стихотворение.

В Instagram Коля обнародовал видео, в котором зачитал подписчикам свое творение.

Хорошо быть тупым

можно жить в России,

Можно Путина любить,

Видеть в нем мессию.

Сейчас смотрят

Хорошо быть тупым

Можно втычить в телик

Душу медленно губить

В бесполезном теле.

Можно букву Z писать,

Да и ту с ошибкой

В некролог себя вплетать

Свастикой рашистской.

Хорошо быть тупым,

Легче двигать в стаде,

И не думать о пути,

Ведь толкают сзади.

Хорошо быть рабом,

Не гнетет свобода,

Рвется ген, будто тромб,

На исходе рода.

Русский дух роет дно,

Едет в храм на танке,

Хорошо быть г**ном

В ж**е, будто в мамке.

Под видео Коля добавил, что нет никакого оправданию тому, что делает Россия с Украиной. А тот, кто замалчивает или поддерживает действия власти РФ — уже проклят.

— Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия, и каждый, кто согласен с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены, — отметил Серга.

Отметим, что сам артист с первых дней полномасштабной войны защищает нашу страну.

Фото: Николай Серга