Телеведущий и певец Коля Серга высмеял россиян, которые оправдывают полномасштабную войну в Украине. Шоумен написал красноречивое стихотворение.
В Instagram Коля обнародовал видео, в котором зачитал подписчикам свое творение.
Хорошо быть тупым
можно жить в России,
Можно Путина любить,
Видеть в нем мессию.
Хорошо быть тупым
Можно втычить в телик
Душу медленно губить
В бесполезном теле.
Можно букву Z писать,
Да и ту с ошибкой
В некролог себя вплетать
Свастикой рашистской.
Хорошо быть тупым,
Легче двигать в стаде,
И не думать о пути,
Ведь толкают сзади.
Хорошо быть рабом,
Не гнетет свобода,
Рвется ген, будто тромб,
На исходе рода.
Русский дух роет дно,
Едет в храм на танке,
Хорошо быть г**ном
В ж**е, будто в мамке.
Под видео Коля добавил, что нет никакого оправданию тому, что делает Россия с Украиной. А тот, кто замалчивает или поддерживает действия власти РФ — уже проклят.
— Вы же понимаете, что тупость – это не оправдание. Нет никакого оправдания тому, что делает Россия, и каждый, кто согласен с ее действиями или бездейственный россиянин уже проклят. И это проклятие будет держаться столько, сколько будет нужно для того, чтобы культурные и социальные алгоритмы России и ее пиявок были уничтожены, — отметил Серга.
Отметим, что сам артист с первых дней полномасштабной войны защищает нашу страну.
Фото: Николай Серга