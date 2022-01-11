Как сделать и продать свой NFT-токен: пошаговая инструкция

В 2021 году криптовалюта заметно закрепила свои позиции на мировом рынке. Особенно популярной отраслью стали NFT-токены, на которых может зарабатывать практически каждый. Продавать свое творчество могут не только поэты, музыканты или художники. Можно сделать рисунок и выставить в NFT-формате — его могут купить за огромные деньги, если найдется настоящий ценитель.
NFT — это подвид криптографических токенов, где каждый экземпляр уникален. NFT невозможно подделать — это сертификат на контент. Речь идет о фотографии, рисунке, музыке — на все это активно раскупают права. Более подробно узнать о технологии NFT можно в материале Фактов ICTV.
Шаг 1. Выбираем контент для создания NFT
Самым популярным контентом среди авторов является изобразительное искусство. Речь идет не только о картинках — редкие снимки, а также уникальная полиграфия.
Сейчас токенизировать можно все, что подходит под форматы PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB и GLTF.
Шаг 2. Загружаем кошелек для криптовалюты
В этой инструкции используется сервис MetaMask — это защищенный кошелек, который используется для взаимодействия с блокчейном Ethereum.
Проще всего его загрузить в браузер Google Chrome или Firefox, а также загрузить на смартфон. Нужно зайти на сайт и нажать кнопку Загрузить, а затем выбрать браузер или ОС мобильного устройства iOS или Android, после чего следовать инструкциям приложения для установки.
Крок 3. Створюємо гаманець для криптовалюти
Потрібно натиснути кнопку Почати роботу, а потім придумати пароль для входу. У жодному разі не діліться цією комбінацією цифр та букв.
Дотримуйтесь інструкцій, а також збережіть резервний код для відновлення – система автоматично його надасть.
Після успішного захисту можна скористатися гаманцем.
Шаг 4. Регистрируемся на OpenSea
На сегодня OpenSea считается самым крупным рынком для покупки и продажи NFT-токенов.
Чтобы зарегистрироваться, нужно нажать кнопку Create, а затем выбрать из списка кошельков MetaMask. Затем нужно подтвердить подключение, следуя инструкции сервиса.
После этого вас перенаправит на страницу для создания NFT-токена.
Шаг 5. Создаем NFT
Выбираем файл и загружаем его с компьютера или смартфона.
Снизу появятся свободные поля, где нужно дать имя токену.
Также можно добавить ссылку на сайт в графу External link — он будет открываться при нажатии на картинку.
По желанию можно добавить описание в поле Description.
Если есть много токенов — можно делать из них коллекции. Новый файл можно будет добавить в любой из созданных вами списков, которые появятся в поле Collection.
Поле Supply заполняется автоматически — система сама определит количество файлов.
Дальше нужно выбрать в графе Blokchain — Ethereum.
После этого можно смело нажимать кнопку Create.
Теперь токен успешно создан — его можно посмотреть в личном аккаунте, а также редактировать при необходимости.
Шаг 6. Выставляем NFT-токен на продажу
Нажмите на кнопку Sell в правом верхнем углу, после чего вам необходимо ввести некоторые данные.
В табличке Type нужно выбрать один из двух вариантов — Fixed Price (Фиксированная стоимость) и Time Auction (Временный аукцион). Для инструкции был взят первый вариант.
В поле Price нужно выбрать цену в эквиваленте нынешнего курса Etherium к доллару.
В графе Duration выбираем время, за которое токен будет доступен в продаже — от одного дня до шести месяцев.
Также сервис OpenSea предусматривает налог в размере 2,5% от продажи. Это нужно учитывать.
Как только закончите заполнять все поля, нажмите кнопку Complete Listing.
Чтобы окончательно выставить NFT на продажу, нужно пополнить кошелек MetaMask на сумму от $80. Это нужно для подключения кошелька в OpenSea. В дальнейшем оплата не понадобится.
После этого остается дождаться покупки токена.