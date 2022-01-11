Как сделать и продать свой NFT-токен: пошаговая инструкция

В 2021 году криптовалюта заметно закрепила свои позиции на мировом рынке. Особенно популярной отраслью стали NFT-токены, на которых может зарабатывать практически каждый. Продавать свое творчество могут не только поэты, музыканты или художники. Можно сделать рисунок и выставить в NFT-формате — его могут купить за огромные деньги, если найдется настоящий ценитель.

NFT — это подвид криптографических токенов, где каждый экземпляр уникален. NFT невозможно подделать — это сертификат на контент. Речь идет о фотографии, рисунке, музыке — на все это активно раскупают права. Более подробно узнать о технологии NFT можно в материале Фактов ICTV.

Шаг 1. Выбираем контент для создания NFT Самым популярным контентом среди авторов является изобразительное искусство. Речь идет не только о картинках — редкие снимки, а также уникальная полиграфия. Сейчас токенизировать можно все, что подходит под форматы PG, PNG, GIF, SVG, MP4, WEBM, MP3, WAV, OGG, GLB и GLTF.

Шаг 2. Загружаем кошелек для криптовалюты В этой инструкции используется сервис MetaMask — это защищенный кошелек, который используется для взаимодействия с блокчейном Ethereum. Проще всего его загрузить в браузер Google Chrome или Firefox, а также загрузить на смартфон. Нужно зайти на сайт и нажать кнопку Загрузить, а затем выбрать браузер или ОС мобильного устройства iOS или Android, после чего следовать инструкциям приложения для установки.

Крок 3. Створюємо гаманець для криптовалюти Потрібно натиснути кнопку Почати роботу, а потім придумати пароль для входу. У жодному разі не діліться цією комбінацією цифр та букв. Дотримуйтесь інструкцій, а також збережіть резервний код для відновлення – система автоматично його надасть. Після успішного захисту можна скористатися гаманцем.

Шаг 4. Регистрируемся на OpenSea На сегодня OpenSea считается самым крупным рынком для покупки и продажи NFT-токенов. Чтобы зарегистрироваться, нужно нажать кнопку Create, а затем выбрать из списка кошельков MetaMask. Затем нужно подтвердить подключение, следуя инструкции сервиса. После этого вас перенаправит на страницу для создания NFT-токена.

Шаг 5. Создаем NFT Выбираем файл и загружаем его с компьютера или смартфона. Снизу появятся свободные поля, где нужно дать имя токену. Также можно добавить ссылку на сайт в графу External link — он будет открываться при нажатии на картинку. По желанию можно добавить описание в поле Description. Если есть много токенов — можно делать из них коллекции. Новый файл можно будет добавить в любой из созданных вами списков, которые появятся в поле Collection. Поле Supply заполняется автоматически — система сама определит количество файлов. Дальше нужно выбрать в графе Blokchain — Ethereum. После этого можно смело нажимать кнопку Create. Теперь токен успешно создан — его можно посмотреть в личном аккаунте, а также редактировать при необходимости.