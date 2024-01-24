Муж блогера-миллионика Тани Пренткович , блогер Андрей Гонковский оправдался за отдых на Мальдивах. Говорит, понимает возмущение людей, однако все не так, как может показаться.

Муж Тани Пренткович рассказал, как оказался на Мальдивах

Андрей Гонковский вышел на связь в Instagram-stories. По его словам, он не прикрывался волонтерством, чтобы выехать на отдых, у него просто появились свободные дни из-за того, что запланированный на 11 января ивент в Варшаве перенесли на 23 число.

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— У нас было запланировано событие для украинских предпринимателей, подобное мы уже проводили, при этом закрывали сборы, покупали дроны и другое. Когда я приехал в Варшаву, организаторы перенесли дату на 23 января. Соответственно, у меня появились свободные дни, а жена с детьми летела на отдых. Я решил несколько дней провести с ними. Возможно, зря, но как есть, — отметил Гонковский.

Добавляет, после вернулся в Варшаву и провел событие, которое в суме с другими мероприятиями принесло 450 тыс. грн. За них уже было куплено два дрона и отправлено на фронт.

— Я предприниматель, в командах моих проектов работает почти 100 человек. Я открыто и честно зарабатываю деньги, создаю рабочие места и открываю новые проекты, при этом все поездки оплачиваю из заработанных денег. Спасибо всем, кто не хейтил, а пришел с вопросами или словами поддержки. Такие мы не идеальные люди, иногда совершаем ошибки, — подчеркнул Андрей.

Напомним, в сети вспыхнул скандал, что муж блогера Тани Пренткович засветился вместе с ней на Мальдивах. В TikTok появились кадры, на которых их можно было увидеть вместе во время отдыха.

Фото: Андрей Гонковский