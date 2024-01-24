В сети вспыхнул скандал вокруг отдыха блогера-миллионика Тани Пренткович на Мальдивах. Дело в том, что вместе с ней заметили ее мужа, блогера Андрея Гонковского.

Муж Тани Пренкович засветился на отдыхе на Мальдивах

В TikTok опубликовали кадры, на которых можно увидеть блогера и ее возлюбленного. Сам Гонковский ранее в соцсетях сообщал, что поехал в Польшу, чтобы провести благотворительные мероприятия.

Пользователей сети изрядно возмутило то, что Гонковский выехал из Украины во время военного положения. Подписчики требуют объяснений от Тани и Андрея, однако блогеры ограничили возможность оставлять им комментарии в соцсетях.

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Это плевок в лицо волонтерам, военным и простым украинцам, которые отдают последнее!

Почему кому-то можно выезжать на Мальдивы, а кому-то нет?

Они уже начали чистить комментарии в Instagram.

Я считаю, что ехать на отдых и прикрываться волонтерством по меньшей мере несправедливо к тем, кто 24/7 защищает нас и в дождь, и в холод, и в смерть.

Больше всего бесит не сам отдых, а то, что они хотели из всех дураков сделать.

А Мальдивам нужны волонтеры?

Мой муж тоже хочет на море! Почему одному можно выезжать, а другим нет?

Ну кто бы сомневался? Мажорам закон не писан, поэтому это закономерно, — пишут в сети.

Факты ICTV обратились за комментарием к Тане Пренкович и Андрею Гонковскому, но пока не получили ответа.

Фото: Таня Пренткович