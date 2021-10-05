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Maruv, это ты? Леся Никитюк предстала с черным каре и в латексном платье

5 октября 2021, 18:39 Каріна Зуєва
Леся Нікітюк
Источник: Леся Нікітюк

Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк предстала в кардинально новом образе.

Звезда опубликовала видео в TikTok, на котором танцует. Несмотря на то, что телеведущую все привыкли видеть со светлыми волосами, в кадре она появилась с ровным черным каре.

Кроме того, Никитюк была одета в латексное мини-платье, подчеркивающее декольте, и ботфорты в анималистический принт. Образ Леся дополнила высокими перчатками в тон платью. Макияж звезды добавил ей дерзости, а парик из черных волос завершил лук.

@lesianikitiuk☺️☺️☺️##лесяздеся ##хочувтоп♬ оригинальный звук — Vl_LIKH

Поклонники пришли в восторг, отметив, что Лесе идет черный цвет волос. Некоторые и вовсе сравнили образ звезды с Maruv.

  • Вау, брюнетка. Тебе идет, ты супер с таким цветом волос.
  • Вам к лицу черный цвет волос.
  • Я и не узнала сразу. Класс.
  • Женщина-вамп.
  • Давно ждала, когда примеряете образ брюнетки. Вам очень хорошо так.
  • Как всегда красотка.
  • Когда вы блондинка, то что-то не так, а сейчас лучше.
  • Maruv, это ты?
  • Леся, ну ты пожар. — Пишут пользователи сети в комментариях.
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Недавно мы публиковали топ песен от Леси Никитюк. В плейлисте звезды первое место заняла композиция начинающего музыканта Wellboy — Гуси.

Также телеведущей нравятся синглы Dua Lipa — Love Again, Monatik — Зажигать, Джамала — Ми, Оля Полякова — Взрослая девочка.

Полный плейлист Леси Никитюк — смотрите на Фактах ICTV.

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