Украинская телеведущая Нового канала Леся Никитюк предстала в кардинально новом образе.

Звезда опубликовала видео в TikTok, на котором танцует. Несмотря на то, что телеведущую все привыкли видеть со светлыми волосами, в кадре она появилась с ровным черным каре.

Кроме того, Никитюк была одета в латексное мини-платье, подчеркивающее декольте, и ботфорты в анималистический принт. Образ Леся дополнила высокими перчатками в тон платью. Макияж звезды добавил ей дерзости, а парик из черных волос завершил лук.

Поклонники пришли в восторг, отметив, что Лесе идет черный цвет волос. Некоторые и вовсе сравнили образ звезды с Maruv.

Вау, брюнетка. Тебе идет, ты супер с таким цветом волос.

Вам к лицу черный цвет волос.

Я и не узнала сразу. Класс.

Женщина-вамп.

Давно ждала, когда примеряете образ брюнетки. Вам очень хорошо так.

Как всегда красотка.

Когда вы блондинка, то что-то не так, а сейчас лучше.

Maruv, это ты?

Леся, ну ты пожар. — Пишут пользователи сети в комментариях.

Недавно мы публиковали топ песен от Леси Никитюк. В плейлисте звезды первое место заняла композиция начинающего музыканта Wellboy — Гуси.

Также телеведущей нравятся синглы Dua Lipa — Love Again, Monatik — Зажигать, Джамала — Ми, Оля Полякова — Взрослая девочка.

Полный плейлист Леси Никитюк — смотрите на Фактах ICTV.