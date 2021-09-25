Отец Бритни Спирс отслеживал звонки, текстовые сообщения и почту певицы

Бывший сотрудник службы охраны, нанятой отцом американской певицы Бритни Спирс, рассказал о том, как опекуны при помощи технологий прослушивания годами следили за общением и действиями артистки.

По его словам, охранная компания, нанятая для ее защиты, отслеживала сообщения и разговоры из спальни, включая общение с парнем Бритни. Охрана запустила мощное устройство мониторинга, которое тайно записывало аудиозаписи.

Компания Black Box отслеживала все текстовые сообщения, звонки по FaceTime, заметки, историю браузера и фотографии. По словам экс-сотрудника, телефон Бритни и содержание личных разговоров часто использовали для контроля певицы.

Фирма получила доступ к телефону американской артистки, войдя в ее учетную запись на iCloud и связав ее со своим iPad.

Когда бывший сотрудник охранной службы усомнился в законности таких действий, то ему сообщили, что переписка певицы проверялась якобы для ее безопасности и защиты.

Также ему сообщили, что адвокат Бритни Спирс и суд знал о слежке. Другие экс-сотрудники компании подтвердили, что Спирс не могла даже покинуть дом без сопровождения работников службы, которые сообщали обо всех ее передвижениях.