Победительница конкурса красоты Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях рассказала об отношениях с абьюзером.

В интервью на YouTube-канале Олицкая девушка призналась, что однажды экс-возлюбленный разбил ей голову телефоном и оставил одну на трассе.

Он приезжал знакомиться с родителями Анны, а после этого пара собиралась поехать отдыхать в загородный комплекс. Мужчина приревновал девушку к ее знакомому, с которым она просто поздоровалась в Днепре. В результате все закончилось скандалом.

— Он разбил мне телефоном голову, я осталась одна на трассе. Потом меня забрали родители и отвезли в ночное отделение больницы, которая работала. Я до сих пор помню это ощущение, когда ты лежишь на металлическом столе и тебя зашивают… А я даже не плачу, потому что та боль, которую я чувствую вот здесь (показывает на голову — Ред.), она ничто по сравнению с тем, что я чувствую здесь (показывает на сердце — Ред.), – поделилась Неплях.

После этого инцидента родители запретили Анне общаться и видеться с тем молодым человеком. В результате они разошлись в отделении полиции. До этого пара находилась в отношениях на протяжении шести месяцев.

Напомним, что 15 октября Анна Неплях получила титул Мисс Украина Вселенная 2021. Ей удалось получить корону, соревнуясь с 15 участницами. По словам Анны, победа в конкурсе была ее давней мечтой.

Неплях стала известной благодаря участию в десятом сезоне романтического реалити Холостяк с Максимом Михайлюком. Однако построить отношения на шоу девушке не удалось.

Сейчас Анна встречается с мужчиной, который живет на Кипре. Имя своего бойфренда Неплях скрывает. Только известно, что он старше девушки на 13 лет.

Фото: Анна Неплях