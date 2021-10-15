Оголошено переможницю конкурсу Міс Україна Всесвіт

На конкурсі краси титул Міс Україна Всесвіт 2021 отримала модель та художниця, екс-учасниця шоу Холостяк Анна Неплях.

Переможницею стала уродженка Дніпра, якій 27 років.

Вона зуміла здобути перемогу, змагаючись з 15 суперницями з різних міст країни, які переважно займаються мистецтвом та моделінгом.

Їй довелося змагатися також з медійними особистостями, які брали участь в шоу Топ-модель по-українськи.

Кожна мала свою мету: хтось намагався довести, що все можливо, а хтось хотів обговорювати важливі питання та проблеми.

Переможниця конкурсу подякувала організаторам заходу та розповіла, що встигла за останній час дуже сильно змінитися.

Неплях хотіла давно брати участь в конкурсі, але знаходила багато обставин, через які стримувалася.

Під час конкурсу вона описала себе як щиру, життєрадісну, добру та веселу.

View this post on Instagram Допис, поширений Анна Неплях| Bachelor 10???? (@neplyah)



Фото: Instagram Анна Неплях