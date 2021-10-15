Оголошено переможницю конкурсу Міс Україна Всесвіт

На конкурсі краси титул Міс Україна Всесвіт 2021 отримала модель та художниця, екс-учасниця шоу Холостяк Анна Неплях.
Переможницею стала уродженка Дніпра, якій 27 років.
Вона зуміла здобути перемогу, змагаючись з 15 суперницями з різних міст країни, які переважно займаються мистецтвом та моделінгом.
Їй довелося змагатися також з медійними особистостями, які брали участь в шоу Топ-модель по-українськи.
Кожна мала свою мету: хтось намагався довести, що все можливо, а хтось хотів обговорювати важливі питання та проблеми.
Переможниця конкурсу подякувала організаторам заходу та розповіла, що встигла за останній час дуже сильно змінитися.
Неплях хотіла давно брати участь в конкурсі, але знаходила багато обставин, через які стримувалася.
Під час конкурсу вона описала себе як щиру, життєрадісну, добру та веселу.
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Фото: Instagram Анна Неплях