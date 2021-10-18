Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях заявила, что не постит украиноязычный контент в блоге, потому что ее аудитория русскоязычная.

27-летняя девушка записала обращение в Instagram. По словам Анны Неплях, после получения титула Мисс Украина Вселенная ее часто стали обвинять в том, что она не знает украинский язык.

Девушка отметила, что ее аудитория в соцсети — русскоязычная, сама она росла в русскоязычной семье, и в ее родном городе тоже большая часть населения говорит на русском.

Анна Неплях родилась в Днепре. Кстати, видео девушка записала именно на украинском языке.

— Как видите, возможно выучить украинский язык за сутки, потому что он твой родной, и потому что у тебя достаточно интеллекта, чтобы разговаривать чистой и красивой речью, а не порочить ее суржиком, — отметила Анна Неплях.

Также Мисс Украина Вселенная призвала к уважению, потому что она заслуживает самовыражаться на таком языке, на котором ей удобно.

Мисс Украина Вселенная 2021

15 октября на конкурсе красоты титул Мисс Украина Вселенная 2021 получила Анна Неплях — модель и художница, экс-участница шоу Холостяк.

Она сумела одержать победу, соревнуясь с 15 соперницами из разных городов страны, которые в основном занимаются искусством и моделингом.