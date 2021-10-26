Переможниця конкурсу краси Міс Україна Всесвіт 2021 Анна Неплях розповіла про стосунки з аб’юзером.

В інтерв’ю на YouTube-каналі Олицкая дівчина зізналася, що одного разу екс-коханий розбив їй голову телефоном і залишив одну на трасі.

Він приїжджав знайомитися з батьками Анни, а після цього пара збиралася їхати відпочивати у заміський комплекс. Чоловік приревнував дівчину до її знайомого, з яким вона просто привіталася у Дніпрі. У результаті все закінчилося скандалом.

– Він розбив мені телефоном голову, я залишилаcя одна на трасі. Потім мене забрали батьки і відвезли у нічне відділення лікарні, яка працювала. Я досі пам’ятаю це відчуття, коли ти лежиш на металевому столі і тебе зашивають… А я навіть не плачу, бо той біль, який я відчуваю ось тут (показує на голову – Ред.), він ніщо порівняно з тим, що я відчуваю тут (показує на серці – Ред.), – поділилася Неплях.

Після цього інциденту батьки заборонили Анні спілкуватися та бачитися з тим молодим чоловіком. У результаті вони розійшлися у відділенні поліції. До цього пара перебувала у стосунках протягом шести місяців.

Нагадаємо, що 15 жовтня Анна Неплях здобула титул Міс Україна Всесвіт 2021. Вона зуміла вибороти корону, змагаючись з 15 учасницями. За словами Анни, перемога у конкурсі була її давньою мрією.

Неплях стала відомою завдяки участі у десятому сезоні романтичного реаліті Холостяк з Максимом Михайлюком. Проте побудувати стосунки на шоу дівчині не вдалося.

Зараз Анна зустрічається з чоловіком, який живе на Кіпрі. Ім’я свого бойфренда Неплях приховує. Лише відомо, що він старший дівчину на 13 років.

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Фото: Анна Неплях